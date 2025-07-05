Украина без западного вооружения: Берлинская очертила три сценария

Мария Берлинская

Реклама

Мария Берлинская назвала три возможных сценария обороны Украины без западного вооружения.

Об этом волонтер и руководитель технологического проекта Victory Drones рассказала в интервью каналу «Апостроф TV».

Она описала три сценария, которые возможны при прекращении поставок вооружения из США и Европы. Наиболее благоприятное предполагает продолжение помощи США и наращивание европейской поддержки, а также развитие собственных ракетных программ.

Реклама

«Лучший сценарий — США продолжают поставки вооружения. Европа тоже наращивает. И у нас тоже есть определенные свои средства, масштабируем их для сбивания „Шахедов“, а партнеры нам помогают с убытком баллистики. Плюс украинцы активно начинают работать также и над собственными ракетами программы, что немало важно. Это самый лучший сценарий», — подчеркнула Берлинская.

Второй, средний сценарий — ограниченная поддержка гипернаправленной ПВО от Европы, что позволит сбивать часть атак дронов и баллистики, но потребует активного развития отечественного производства ракет.

«Средний сценарий состоит в том, что у нас останутся только противовоздушная оборона, которую будут давить европейцы, и ее совершенно недостаточно. И потому будет много прилетов, но что-то будем сбивать и, соответственно, нужно будет работать над своими решениями, рассчитывать на себя», — сказала она.

По самому худшему сценарию — полное отсутствие западной помощи — Украина столкнется с масштабными ударами дронов «Шахед» и баллистики. Города могут оказаться в развалинах, как это было во время Второй мировой войны, предостерегла экспертка.

Реклама

«Мы получаем фактически ту же картину, посмотрите на фотографии, кинохроники по военной Варшаве, Лондону, Киеву и прочей европейской столиц после Второй Мировой войны, когда города превращались в руины. То есть, это может подойти к моменту, когда города начнут систематически терроризировать с воздуха и разрушать», — резюмировала Берлынская.

Она также выразила надежду, что США возобновят поставки вооружения для поддержания политического давления на Россию, тогда как европейские партнеры предоставят дополнительную защиту с помощью ПВО.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал текущую ситуацию с американской военной помощью в Украине. Он отметил, что сейчас идет стандартная процедура проверки и ревизии поставок, что является вполне ожидаемой практикой.

По словам эксперта, существенных изменений на фронте в результате этой проверки не следует ожидать в ближайшее время, ведь действует система эшелонированных запасов, позволяющая сохранять стабильную боеспособность.

Реклама

Впрочем, Грабский предостерег, что в случае задержек поставок, последствия могут проявиться со временем — в зависимости от масштабов недополученного вооружения. Он также выразил уверенность, что возможные сбои будут оперативно устранены, а США и дальше будут поддерживать Украину в борьбе за демократию.