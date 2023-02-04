Украина больше не будет сотрудничать с Россией в исследовании космоса: правительство разорвало соглашение

Это соглашение регулировало двустороннее сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Кабмин Украины на заседании 4 февраля принял решение о прекращении соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса и использовании его пространства в мирных целях.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Сети.

Соответствующее соглашение было подписано между Украиной и РФ в 1996 году.

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"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", – говорится в заявлении Мельничука.

Напомним, в декабре 2022 года украинский Кабмин прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года.

В тот же месяц правительство разорвало дипломатические отношения с Россией в сфере водных отношений.

В январе 2023 года Кабмин прекратил действие соглашения с правительством РФ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса для ракет "Сатана".

Кроме того, украинское правительство разорвало соглашение с РФ о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

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