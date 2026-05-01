Путин и Трамп / © Associated Press

Реклама

Украина больше не реагирует эмоционально на разговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, ведь они не оказывают реального влияния на ход войны.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в прошлом году каждый контакт между президентом США и главой Кремля вызывал в Киеве напряжение и желание выяснить, о чем они общались.

Реклама

За более, чем год произошло немало таких разговоров — и ни один не приблизил мир. В конце концов, украинцы перестали воспринимать их как нечто, что может повлиять на приближение мира.

«Мы больше не обращаем особого внимания на такие призывы, потому что они не дают никаких ощутимых результатов», — сказал Александр Мережко, руководитель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

Новая позиция Украины не означает, что она может позволить себе пересекать границы Соединенных Штатов, ключевого военного партнера.

Мережко добавил, что Украина будет «стараться поддерживать конструктивные рабочие отношения с Трампом».

Реклама

Украина делает ставку на себя: вкладывается в собственную оборону, наращивает производство оружия, активно бьет по целям в России, в частности по нефтяной инфраструктуре.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин 29 апреля разговаривали по телефону. Трамп подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с астронавтами миссии в космос «Артемида-2».

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистским ресурсам заявил, что разговор между политиками длился 1,5 часа. Российская сторона якобы объявила о готовности к перемирию с Украиной на период празднования Дня победы.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил россиянам по поводу перемирия.

Реклама

Новости партнеров