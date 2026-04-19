Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

После длительных попыток удержать США в статусе ключевого союзника, Украина, похоже, пересматривает свою стратегию сотрудничества с Вашингтоном на фоне политики Дональда Трампа.

Об этом пишет Филлипс Пэйсон О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса, в авторской колонке для The Atlantic.

В материале аналитик отмечает, что пока Киев пытался сохранить партнерские отношения с США, Трамп, по его словам, демонстрировал приверженность Путину, сокращал военную поддержку Украины и регулярно допускал критические высказывания в адрес украинского руководства, в частности президента Владимира Зеленского.

Кульминацией этого, по мнению О’Брайена, стало участие Украины в мирных переговорах с РФ, которые были ей навязаны и выглядели как уступка в пользу Путина.

Но теперь, похоже, Киев отказался от Соединенных Штатов. Он агрессивно ищет новых дипломатических и военных партнеров», — пишет аналитик.

По его словам, Украина активизировала контакты со странами Персидского залива, а также заключает ряд соглашений о военном сотрудничестве с европейскими государствами.

О’Брайен также обращает внимание на критические заявления президента Зеленского по поводу ослабления санкций против РФ со стороны США, а также его призывы к Европе усиливать оборонные возможности без ориентации на Вашингтон.

«Изменение в публичной позиции Украины происходит на фоне улучшения военной ситуации в стране, по крайней мере, по сравнению с трудностями прошлого года. Опираясь преимущественно на собственную индустрию дронов и военную структуру, украинские войска вернули инициативу во многих сферах», — отмечает он.

Аналитик также упоминает успехи сил обороны в наступательных действиях на фронте и регулярные удары дронами и ракетами по целям на территории РФ. По его словам, это противоречит риторике администрации Трампа о слабости Украины.

«Украинцы намного больше хотели, чтобы США были на их стороне, а не на стороне России. Но украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению», — пишет О’Брайен.

Он отметил, что Украине удалось удержать ситуацию в войне, делая упор на собственные силы.

«Они видят, как им удалось выдержать войну, используя собственные ресурсы и с помощью европейских партнеров, даже несмотря на то, что США отошли от них. Отказ от США как второй когда-то мог быть признаком гибели для Украины. Теперь это уже не так», — резюмирует обозреватель.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что США предлагают Европе самой тянуть военную поддержку Украины.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля, несмотря на обещания не делать этого.