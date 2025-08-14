Украина "будет Израилем Европы": аналитик назвал единственную реальную гарантию безопасности

Украинские военные на бронетехнике / © Associated Press

Никакие гарантии на бумаге не обеспечат Украине безопасность, не остановят президента России Владимира Путина от нового наземного вторжения в будущем. Чтобы быть в безопасности, Украина должна стать «Израилем Европы».

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

"Нет ничего, что можно было бы записать на бумаге, чтобы это что-то изменило. Членство в НАТО имело бы значение, но этого не будет — россияне заявили, что никогда на это не пойдут», — высказался Кларк, комментируя тему гарантий безопасности для Украины.

По словам аналитика, самой большой гарантией безопасности Украины является поставка большого количества вооружений, чтобы государство могло защищаться само.

По мнению Кларка, Украину ждет будущее, в котором она большую часть века будет жить в вооруженном мире с непосредственным соседом.

"Она будет Израилем Европы. Это будет сильно вооруженная страна, окруженная по крайней мере с одной стороны враждебным, большим по размеру соседом. Поэтому она будет вооружаться. И это единственная практическая гарантия», — отметил аналитик.

Он считает, что Украине стоит выбрать «стратегию дикобраза», чтобы избежать российского вторжения в будущем. Эта концепция предполагает, что даже меньшее государство может эффективно защищаться, превратившись в «неудобную и болезненную цель» для агрессора.

«Это будет как проглотить дикобраза. Лучшее, что могут сделать украинцы, — это превратиться в хорошо вооруженного дикобраза, чтобы россияне дважды подумали, прежде чем пытаться захватить остальную часть Украины», — рассказал Кларк.

Напомним, после видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским 13 августа во Франции сообщили, что во время встречи на Аляске 15 августа глава Белого дома планирует требовать от российского диктатора Владимира Путина прекращения огня и пообещал присоединиться к гарантиям безопасности Украины.

В то же время издание Politico со ссылкой на источники написало, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО. Президент США не уточнял, что именно имеет в виду под гарантиями безопасности.