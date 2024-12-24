Украина будет отвечать перед США за помощь, как только республиканцы придут к власти — Kyiv Post

Как только республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом, Украина будет отвечать за помощь от США. Также состоятся слушания по коррупции.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на инсайдера в Вашингтоне.

В публикации говорится, что недавние заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о поддержке Украины после его встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже создали ощущение оптимизма относительно того, что Вашингтон может приготовить для Киева дальше. Однако некоторые инсайдеры среди республиканцев не столь уверены, что для Киева все пройдет гладко.

"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и услышал много беспокойства по поводу коррупции в Украине", — сказал Стивен Мур, экс-руководитель аппарата конгрессмена-республиканца, которого Politico называет "человеком Республиканской партии в Киеве".

После встречи с более сотней капитолийских офисов Республиканской партии для ознакомления их с ситуацией в Украине, Мур сказал изданию об уверенности в том, что "новый республиканский Конгресс хочет помочь Украине победить". Однако они также хотят "увидеть ответственность за деньги, которые США послали – вплоть до доллара".

По словам Мура, "ждите много слушаний с подробными вопросами" о том, должным ли образом была использована американская помощь Украине. Чиновник отметил — "если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны".

По информации от источников издания в Вашингтоне, руководителей Конгресса интересует не только подотчетность, но и разбирательство по поводу вероятной коррупции в Украине.

"США предоставили миллиарды в поддержку демократии и верховенства права в Украине", — говорит Артур Эстопинан, более 27 лет работавший с чиновниками-республиканцами в Конгрессе. Эстопинан добавил, что помощь не направлялась "для возможностей вымогательства у украинских бизнесменов", как он видит сейчас.

Эстопинан, также являющийся американским лоббистом, рассказал, что когда недавно стало известно, что он представляет интересы украинского бизнесмена Сергея Тарасова, который утверждает, что "высшие должностные лица украинского правительства" преследуют его в рамках сговора с целью похищения его сельскохозяйственной компании I&U Group, "поток других украинских бизнесменов начал обращаться ко мне", рассказывая подобные истории и ища помощи в организации встреч с американскими официальными лицами, чтоб привлечь внимание к положению бизнесменов.

Эстопинан также заявил о "шоке" со стороны более 100 офисов Конгресса, с которыми он общался, по поводу того, что "бизнесмены разрушаются высшими украинскими чиновниками".

"Американцы хорошо умеют выявлять незаконное преследование", – подчеркнул лоббист.

По мнению Эстопинана, после январских брифингов, которые он запланировал между своим клиентом и лидерами Конгресса, представителями администрации США, аналитическими центрами и прессой, интерес республиканцев к расследованию вероятной коррупции в Украине будет расти.

"Если больше людей узнают о такой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже к слушаниям в Конгрессе", — говорит экс-руководитель аппарата главы комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Как отметил Мур, есть кое-что, что мы знаем наверняка: "Еще одно резонансное коррупционное дело в Украине может перебить помощь США Украине на годы".

Напомним, в июне The Washington Post писало, что США и их союзники считают, что Украина недостаточно эффективно борется с коррупцией. Это создает напряжение между Киевом и его сторонниками по дальнейшей экономической и военной помощи.

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