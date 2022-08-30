Украина будет полноправным членом ЕС и уже ближе к Европе, чем когда-либо – Зеленский

Президент подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза.

Верховная Рада сегодня поработала довольно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому Союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 августа.

"Только что я подписал эти документы – о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза. Мы сделали это в рекордный срок и абсолютно слаженно – все ветви власти", — отметил он .

Президент поблагодарил всех дипломатов, чиновников, депутатов, которые обеспечили этот результат.

"Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", — резюмировал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца 2024 года Украина планирует полностью быть готова ко вступлению в Европейский Союз.

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