"Украина будет решительно реагировать на попытки РФ втянуть Приднестровье в войну" – МИД

Украина также готова рассмотреть вопрос о возобновлении выездного консульского обслуживания граждан Украины в Приднестровье.

Посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям Паун Роговей 19 февраля встретился с вице-премьер-министром Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Там отметили, что украинская сторона, как посредник в процессе приднестровского урегулирования, продолжает оказывать содействие Кишиневу и Тирасполю в поиске путей взаимопонимания, прежде всего в вопросе конечной цели переговорного процесса – реинтеграции Республики Молдова.

Собеседники обменялись мнениями о путях решения проблем экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

"Украина выступает исключительно за мирное урегулирование приднестровского вопроса с сохранением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ. В то же время Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание Приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом", – говорится в сообщении.

В МИД Украины также отметили, что перспектива европейской интеграции Молдовы открывает новые возможности для обоих берегов Днестра, развития и процветания жителей всей Молдовы.

В то же время, украинская сторона подтверждает свою позицию относительно нефункциональности формата "5+2" в связи с присутствием в нем России.

Основным форматом приднестровского урегулирования является "5+2". В него входят стороны конфликта (Республика Молдова и Приднестровье), ОБСЕ, Украина и Российская Федерация – как посредники, ЕС и США – как наблюдатели).

Также Украина продолжает выступать за вывод российских войск с территории Приднестровья и утилизацию боеприпасов в селе Колбасная и переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

"Со своей стороны, во время встречи представитель Тирасполя подтвердил готовность к продолжению воплощения во взаимодействии с Кишиневом достигнутых договоренностей по обеспечению новых транспортных коридоров для украинского экспорта", — заявляет МИД.

Украина также готова рассмотреть вопрос о возобновлении выездного консульского обслуживания граждан Украины в Приднестровье. Основное условие – обеспечение надлежащего уровня безопасности деятельности украинских консульских сотрудников, а также гарантии их беспрепятственного перемещения в/с места проведения выездных консульских действий.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что в 2024 году Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в стране с помощью непризнанного Приднестровья.

По данным аналитиков ISW, Кремль активно совершает информационные операции против Молдовы, напоминающие тактики, использованные перед вторжениями в Украину в 2014 и 2022 годах. Это вызывает опасения по поводу возможной будущей российской эскалации в отношении Молдовы.

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