Украина будет с газом: премьер Греции сделал важное заявление

Украина договорилась с Грецией о поставках газа. Это будет еще одно направление, которое обезопасит маршруты импорта газа для нашей страны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Зеленский в Греции. Фото: Ирина Кондрачук

Зеленский в Греции. Фото: Ирина Кондрачук / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Украина и Греция подписали соглашение о поставках газа в нашу страну.

Об этом заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, Европа перестанет покупать российский газ.

«Мы выступили в поддержку европейского курса Украины. Дорогой Владимир, новая безопасная энергетическая артерия с юга на север, из Греции в Украину — построение коридора из города Александруполис в Одессу. Греция будет поставлять американский сжиженный газ в Европу. Это решающий вклад в энергетическую стабильность и устойчивость вашего региона. Благодаря декларации о намерениях и соглашении, которое мы только что подписали о продаже природного газа, она свидетельствует о намерении стабилизировать энергетическую сеть Украины благодаря американскому газу», — сказал он.

Зеленский и премьер Греции / © Associated Press

Зеленский и премьер Греции / © Associated Press

Напомним, 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света. Он отметил, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за границы. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.

В то же время, Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — сказал президент.

