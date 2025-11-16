- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина будет с газом: премьер Греции сделал важное заявление
Украина договорилась с Грецией о поставках газа. Это будет еще одно направление, которое обезопасит маршруты импорта газа для нашей страны.
Украина и Греция подписали соглашение о поставках газа в нашу страну.
Об этом заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, Европа перестанет покупать российский газ.
«Мы выступили в поддержку европейского курса Украины. Дорогой Владимир, новая безопасная энергетическая артерия с юга на север, из Греции в Украину — построение коридора из города Александруполис в Одессу. Греция будет поставлять американский сжиженный газ в Европу. Это решающий вклад в энергетическую стабильность и устойчивость вашего региона. Благодаря декларации о намерениях и соглашении, которое мы только что подписали о продаже природного газа, она свидетельствует о намерении стабилизировать энергетическую сеть Украины благодаря американскому газу», — сказал он.
Напомним, 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света. Он отметил, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за границы. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.
В то же время, Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.
«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — сказал президент.