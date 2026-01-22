Украина будет в ЄС: премьер Нидерландов намекнул на сроки

Дик Схооф / © Associated Press

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Украина в перспективе станет полноправным членом Европейского Союза, однако этот процесс потребует времени.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления, Схооф подчеркнул, что речь идет о нескольких годах.

"Мы должны быть честными по этому поводу. Мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, слишком быстро присоединяя страну", - отметил премьер-министр Нидерландов.

По его словам, расширение ЕС должно происходить взвешенно и с учетом готовности как государства-кандидата, так и самого Союза.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, фигурирующее в последнем проекте мирного плана, теоретически возможно.