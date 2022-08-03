"Украина будет всегда это помнить": Зеленский сообщил, что Эстония отстроит 15 объектов на Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Житомирской области за средства Эстонии построят новый детсад – первый из 15-ти объектов, предложенных правительством этого государства для помощи в восстановлении области.

Эстония – одно из тех государств, которые стали помогать Украине еще до 24 февраля.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 3 августа.

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Эстонии, который посетил Украину. Поблагодарил его за то, что он начал визит из темы возобновления Украины в Житомирской области. В рамках нашего плана быстрого восстановления, fast reververy-плана начнется строительство первого детского сада из 15-ти объектов, предложенных эстонским правительством для помощи в восстановлении области", – рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что это очень важно именно сейчас, когда переселенцы возвращаются домой.

"Эстония – одно из тех государств, которые начали помогать нам еще до 24 февраля, чья поддержка стала чрезвычайно значимой. Украина всегда это будет помнить", – заверил президент.

Напомним, в Овруче Житомирской области уже начались работы по строительству нового детсада, финансируемого правительством Эстонии.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 3 августа 2022

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