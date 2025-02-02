"Украина будет вынуждена принять зверски болезненные решения": Климкин о 4 пунктах на переговорах

Климкин предположил, что будут требовать от Украины во время предстоящих переговоров с РФ.

Украина, вероятно, будет вынуждена принять "зверски болезненные" решения во время переговоров.

Такое мнение в интервью Radio NV высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин и перечислил четыре пункта, что именно идет речь.

"Это совершенно очевидно, решения будут сложные и зверски болезненные для наших эмоций, не только в смысле политики, поскольку политика по определению цинична, но для нас с вами, для украинцев. Я не претендую на то, что предоставим вам через кого исключительный список этих решений", – говорит дипломат.

Пункт 1

Климкин размышляет, что Украина не согласится юридически признать оккупированные территории российскими, но предполагает, что американцы будут давить, чтобы мы признали это квазиполитически.

"Например, чтобы сказали, что мы не трогаем оккупированные территории, и они остаются в том статусе", – отмечает экс-министр.

Пункт 2

Возможно, американцы скажут двигаться к варианту, который был при СССР для стран Балтии, говорит Климкин (большинство государств, в том числе и США отказались признать советскую оккупацию стран Балтии, но не совершали никаких действий против СССР, молча согласившись на существующее положение вещей – Ред.)

Пункт 3

"Третий момент – американцы точно будут действовать методом кнута и пряника. И будут говорить Путину: "если все будет плохо – то закрутим гайки, а если не очень плохо – что-то отпустим". И часть санкций будет отменена. Так же поступят и европейцы вслед за американцами", – говорит Климкин.

Пункт 4

"Четвертый момент связан с определением нашей не территориальной суверенности, а суверенности в смысле наших решений – как внутриполитических, так и внешнеполитических", – отмечает дипломат.

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Он объясняет, что в вопросе внешней политики идет речь о вступлении Украины в НАТО и сотрудничестве с Альянсом на нашей территории.

"А с точки зрения внутренней политики – российский режим будет пытаться раздолбать Украину любым путем, рассеять, ввести какие-то варианты изменений конституционного строя. И речь идет не о выборах, а о федерализации", – говорит Климкин.

Кроме того, он предполагает, что РФ будет отстаивать права русского языка и Московского патриархата в Украине.

"Это будут попытки ползучей фрагментации Украины и приведения нас в состояние несостоявшейся страны и государства. В этом смысле стратегия Кремля не изменилась. Они подготовились под будущее", — считает экс-министр.

Вопросы гарантий безопасности

Одним из главных Климкин считает вопрос, а что будет тем фактором, который будет удерживать Россию от предстоящей агрессии.

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"Мы много говорим о гарантиях безопасности, но видим, что сегодняшняя американская администрация не готова пойти на гарантии. А серьезные гарантии – это либо НАТО, либо серьезные многосторонние или двусторонние договоренности. Если гарантий не будет, тогда возникает вопрос, каким будет логика будущего сдерживания. И тогда мы возвращаемся к вопросу размещения (иностранных – Ред.) контингентов на территории нашей страны", – подытожил он.

Ранее Павел Климкин объяснил логику Европы, выступающую за начало переговоров Украины с Россией.

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