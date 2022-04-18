Украина дала ответы на первую часть опросника о членстве в ЕС: какие будут следующие шаги

Украина дала ответы на первую часть опросника о членстве в ЕС: какие будут следующие шаги

Вскоре Еврокомиссия представит свое мнение, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям.

Украина отправила первую часть заполненного опросника, по которому будут оценивать, можно ли ей предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС. Теперь Украина работает над второй частью.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина в течение недели работала над ответами и сегодня, 18 апреля, направила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть должна быть готова как можно скорее.

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"Украина предоставила ответы на первую часть опросника относительно членства в Евросоюзе. Опросник состоит из двух частей: первая содержит политические и экономические критерии, а вторая охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС", — заявила она.

Ольга Стефанишина уточнила, что Украина проанализировала все последние опросники, которые Европейская комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло в максимально сжатые сроки подготовить ответы.

Следующие шаги, по ее словам, будут следующими:

Европейская комиссия получает и анализирует ответы на опросник украинской стороны;

Еврокомиссия представляет свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата;

Лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС.