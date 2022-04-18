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Украина дала ответы на первую часть опросника о членстве в ЕС: какие будут следующие шаги

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Украина дала ответы на первую часть опросника о членстве в ЕС: какие будут следующие шаги

Associated Press

Вскоре Еврокомиссия представит свое мнение, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям.

Украина отправила первую часть заполненного опросника, по которому будут оценивать, можно ли ей предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС. Теперь Украина работает над второй частью.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина в течение недели работала над ответами и сегодня, 18 апреля, направила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть должна быть готова как можно скорее.

"Украина предоставила ответы на первую часть опросника относительно членства в Евросоюзе. Опросник состоит из двух частей: первая содержит политические и экономические критерии, а вторая охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС", — заявила она.

Ольга Стефанишина уточнила, что Украина проанализировала все последние опросники, которые Европейская комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло в максимально сжатые сроки подготовить ответы.

Следующие шаги, по ее словам, будут следующими:

  • Европейская комиссия получает и анализирует ответы на опросник украинской стороны;
  • Еврокомиссия представляет свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата;
  • Лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС.

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