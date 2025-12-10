ТСН в социальных сетях

Украина дала свой ответ о последней версии мирного плана Трампа — Axios

Киев официально ответил администрации Дональда Трампа на мирный план.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Украина передала свой ответ администрации Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

Согласно сообщению, Украина дала свой ответ в среду, 10 декабря.

Скриншот сообщения. / © Скриншот

Скриншот сообщения. / © Скриншот

Напомним, европейские лидеры столкнулись с новой суровой реальностью: президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к их мнению. Эта изоляция наступила в самый худший момент, когда Вашингтон готовится продвигать противоречивый план окончания войны в Украине.

Несмотря на официальные заявления о поддержке и конструктиве, за закрытыми дверями премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела жесткий разговор с Владимиром Зеленским в попытке убедить его пойти на «болезненные уступки» ради мира по сценарию Дональда Трампа.

