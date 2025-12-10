Дональд Трамп / © Associated Press

Украина передала свой ответ администрации Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

Согласно сообщению, Украина дала свой ответ в среду, 10 декабря.

Напомним, европейские лидеры столкнулись с новой суровой реальностью: президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к их мнению. Эта изоляция наступила в самый худший момент, когда Вашингтон готовится продвигать противоречивый план окончания войны в Украине.

Несмотря на официальные заявления о поддержке и конструктиве, за закрытыми дверями премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела жесткий разговор с Владимиром Зеленским в попытке убедить его пойти на «болезненные уступки» ради мира по сценарию Дональда Трампа.