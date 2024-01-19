Украина давит на Китай, чтобы тот помог прекратить войну, однако у Пекина другие планы – CNN

Пока США отвлекаются на Газу, а ресурсы Киева ограничены, у Китая стало меньше причин продвигать справедливый мир, который отстаивают Запад и Украина.

Пока Украина пытается сохранить международную поддержку в войне, ее президент Владимир Зеленский четко дал понять, что одна страна, присоединение которой он хотел бы видеть к своему мирному плану, – Китай. Но мирные планы Пекина сосредоточены на Газе.

Об этом говорится в статье CNN.

Усиливающееся давление на Китай – самого мощного политического союзника России – стало ключевой темой для разговора Зеленского и других официальных лиц во время встречи мировой элиты в Давосе.

Там Зеленский сказал журналистам, что "очень хотел бы, чтобы Китай был вовлечен" в мирный план Украины. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет больше контактов с Китаем на "всех уровнях", тогда как глава администрации Зеленского оставил открытой дверь, чтобы президент даже мог встретиться с главным делегатом Китая в кулуарах форума.

Но премьер-министр Китая Ли Цян покинул форум в Давосе, не встретившись с Зеленским. Он также не касался темы войны в Украине непосредственно в приблизительно 25-минутной речи, которая была сосредоточена на успокаивании аудитории по поводу пошатнувшейся экономики Китая.

Позиция Китая по войне в Украине

Несмотря на то, что официальные лица Китая в прошлом году наращивали усилия, чтобы представить страну как потенциального мирного посредника в войне, аналитики говорят, что вряд ли Пекин видит сейчас время использовать свои глубокие и растущие связи с Россией, чтобы усилить толчок к прекращению войны – особенно на условиях Украины.

"Китай считает, что он уже играет важную роль в продвижении к миру. Просто китайская версия мира – это не то, что хочет видеть Зеленский", – сказала директор китайской программы мозгового центра Stimson Center в Вашингтоне Юнь Сунь.

Издание напомнило, что после первого с начала войны разговора лидера Китая Си Цзиньпина с Зеленским в 2023 году Пекин направил своего представителя и в Киев, и в Москву. Китай также изложил собственное предложение мира, которое в отличие от требований Украины предусматривает прекращение огня без предварительного вывода российских войск.

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По оценкам аналитиков, последние события в Давосе указывают на выжидательный подход Китая, когда дело доходит до дальнейших попыток завершить войну. Это происходит, поскольку боевые действия остаются в тупике, и ни одна сторона не подает признаков отступления. В то же время, другой большой конфликт на Ближнем Востоке привлекает внимание всего мира.

"Раньше Китай, возможно, хотел стать посредником, потому что не хотел, чтобы Россия проиграла слишком сильно. Но сейчас на этом фронте меньше беспокойства… Китай имеет больше стимулов наблюдать за тем, как будут развиваться боевые действия, что станет основой для любых (мирных) переговоров", – объяснила Юнь Сунь.

"Теперь, когда США отвлекаются на Газу, а доступные Украине ресурсы более ограничены, ситуация изменилась в пользу России. У Китая еще меньше причин "продвигать справедливый мир, который отстаивают Запад и Украина", — отметила эксперт.

Китай сосредоточен на конфликте в Газе

Пока Ли сосредоточился на экономике в Давосе, глава МИД Китая Ван И сосредоточился на Газе. Так, министр во время визита в Каир в этом году выступил с призывом к "немедленному и всеобъемлющему прекращению огня" в Газе, чтобы положить конец войне. Таким образом Ван повторил позицию Пекина по поводу конфликта с первых дней.

Министр также сказал, что Китай призывает созвать "более масштабную, более авторитетную и более эффективную международную мирную конференцию" и разработать конкретный график реализации решения о создании двух государств для Израиля и Палестины.

Глава МИД Китая Ван И / Фото: Associated Press

Отмечается, что Китай является одной из первых стран, признавшей Палестину как суверенное государство в конце 1980-х годов, и уже давно выступает за решение о создании двух государств.

По словам аналитиков, конфликт в Газе открывает возможность для Си, пытающегося позиционировать Китай как альтернативного США международного лидера, в частности для Глобального Юга. Си также распространяет представление о том, что американская политика нарушила глобальную стабильность.

"Столько (глобального) разочарования и гнева переместилось на конфликт в Газе… и именно здесь Китай получает баллы за попытку навсегда позиционировать себя как дипломатическую силу", – сказал директор Евразийского центра Карнеги России в Берлине Алекс Габуев.

Саммит мира – примет ли участие Китай

Заинтересован ли Пекин присоединиться ко все большему количеству стран, желающих сесть за стол переговоров с Украиной и услышать ее условия мира, будет проверено на предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

Ожидается, что на саммите мира, который Швейцария проведет по просьбе Зеленского в неразглашенный день, мировые лидеры обсудят, как положить конец войне, поскольку она близится к третьему году. Зеленский назвал это мероприятием, на которое "приглашаются все страны, уважающие территориальную целостность Украины".

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В МИД Китая уклонились от прямого ответа на вопрос, поступило ли в Пекин приглашение на саммит мира. В ведомстве заявили, что позиция Китая "сосредоточена на содействии переговорам о мире", и он поддерживает "любые усилия по миру".

Аналитики говорят, что вряд ли это приведет к участию Китая в переговорах высокого уровня, где отправной точкой будут взгляды Украины, а не России.

Пекин рассматривает Москву как ключевого партнера в противостоянии тому, что он считает враждебным Западом. Две страны продолжают укреплять безопасность, дипломатические и экономические связи после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Пока Россия этого не примет, то, что произойдет на мирной конференции, не имеет значения. Китай не поддержит условия, против которых выступает Россия. Любая попытка привлечь Китай к такой ситуации терпит неудачу, поскольку Китай также понимает оптику своего присоединения к такой сессии", – рассказала Юнь Сунь.

Китай может находиться в стороне, пока не почувствует, что настал момент для компромисса между Киевом и Москвой – отверстие, в котором Пекин может стремиться усилить свою роль.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что китайская сторона отклонила прошение о встрече в Давосе между Зеленским и премьером Ли Цяном. Однако президент Украины сказал, что не планировал встречаться с премьером Китая, поскольку решения по внешнеполитическим вопросам принимает не он, а Си.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Китайский премьер отказался встречаться с Зеленским — СМИ

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