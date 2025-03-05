Какое отношение к Украине принесла администрация Трампа в Белый дом: резкое заявление Климкина

Украине придется забыть о теплых отношениях с Белым домом, как это было во времена Джо Байдена. Для администрации Трампа Киев не входит в круг приоритетов.

После того, как Дональд Трамп заменил Джо Байдена в президентском кресле, в Белом доме перестали разговаривать с Украиной на равных и воспринимать ее как "важную реальность".

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

"Весь мир, ну и мы, украинцы, увидели своими глазами и очень четко, что эта американская реальность, она, во-первых, не воспринимает нас как равного партнера. Предыдущая тоже не воспринимала, но пыталась это показывать более элегантно", — отметил Климкин.

По его словам, такое отношение к Украине со стороны администрации Трампа, как к "неважной реальности", является критическим для нашей страны.

"Предыдущая администрация считала Украину важной, конечно для своих целей. Конечно, не потому, что она нас очень сильно любила, но имела к нам симпатию. Это была ценностная история, по меньшей мере, частично ценностная история", — отметил эксминистр.

По мнению Климкина, первое, что должна осознать Украина, это то, что для американцев мы не являемся ни равными партнерами, ни важными подопечными. В настоящее время у администрации Трампа есть три приоритета:

достичь прекращения огня в Украине;

переложить на Европу все расходы и риски;

наладить "новое качество" отношений с Кремлем.

Напомним, Климкин считает, что США для Украины являются незаменимым главным партнером. События, происходящие в Америке. критически важны для Украины, поскольку будут влиять на государственность нашей страны. Дипломат назвал события в США, которые могут стать катастрофой для Украины

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