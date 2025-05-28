Украина до сих пор не получила российского "меморандума" - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

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После переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемый «меморандум», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня.

Как заявил вечером в среду, 28 мая, министр обороны Рустем Умеров, текст этого документа россияне до сих пор не передали.

Глава Минобороны Украины, который был участником недавних переговоров в Турции, отметил, что только после давления со стороны лидера США Дональда Трампа и европейских партнеров Украины российская сторона перестала затягивать этот процесс.

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«Россияне наконец сообщили, что дописали свой „меморандум“. Впрочем, они затягивают передачу документа», — заявил Умеров.

При этом он отметил, что уже передал главе российской делегации документ, который отражает украинскую позицию, и россияне его получили.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их „меморандум“, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — подчеркнул глава Минобороны.

Умеров напомнил россиянам, что у них осталось минимум четыре дня до вылета, чтобы передать украинской стороне свой документ для проработки.

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«Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена», — отметил он.

Украинский министр напомнил, что российская сторона обещала передать «меморандум» сразу после обмена.

«Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат», — подытожил Рустем Умеров.

Ранее 28 мая на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с представителем России Владимиром Мединским после большого обмена пленными, но обещанного Москвой «меморандума» Украина так и не получила.

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После этого помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Кремль предложил Украине дату и место встречи для обмена «меморандумами».Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что речь идет о встрече 2 июня в Стамбуле.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда ожидать «меморандум» от РФ и готовит ли украинская сторона свои предложения