Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Украинские власти до сих пор не знают условий мирного плана от президента США Дональда Трампа, американцы прямо не говорят, чего хотят.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника, ознакомленного с переговорами.

«Проблема в том, что американцы публично что-то заявляют и оказывают давление на Украину, но прямо не говорят, чего именно хотят», — сказал украинский чиновник.

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По его словам, цель может заключаться в том, чтобы «перевести на Европу как можно больше ответственности. Во всяком случае, очевидно, что Путина это не убеждает».

Собеседник издания отметил, что Трамп «спешит и настаивает, потому что хочет заключить соглашение до 100 дней пребывания в должности».

В то же время чиновник признал, что украинцам все еще нужны США, в частности их жесткая сила.

«На этом этапе многое зависит от них, до сих пор трудно компенсировать это из других источников», — сказал источник.

Заметим, Трамп еще публично не раскрывал суть своего мирного плана по Украине после обещания сделать это на этой неделе. Однако ряд западных СМИ проинформировал о возможном содержании этого плана и о том, чего потребуют США от Украины ради завершения войны.