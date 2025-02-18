Зеленский назвал страны, которые должны быть привлечены к мирным переговорам

Он подчеркнул, что к разговорам и разработке гарантий безопасности должны быть привлечены не только США, но и Европейский Союз, Турция и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что подробно обсудили все глобальные процессы, которые могут способствовать завершению войны России против Украины.

Об этом турецкий лидер сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Анкаре.

"Мы обменялись взглядами с президентом Эрдоганом, обсудили все существующие перспективы. Я убежден, что для Украины и Европы принципиально, чтобы любые переговоры об окончании войны происходили не за спиной ключевых субъектов, затрагивающих последствия российской агрессии", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что к разговорам и разработке гарантий безопасности должны быть привлечены не только США, но и Европейский Союз, Турция и Великобритания.

"Чтобы война закончилась надежным и продолжительным миром, нельзя допускать никаких ошибок", – подчеркнул украинский лидер.

Также во время пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает дипломатическую мирную инициативу президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине.