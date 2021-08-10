Украина должна обеспечить готовность сил обороны для противодействия агрессии РФ - Таран

Активные тренировки на суше, море и воздушном пространстве начались по всей территории Украины

Украина должна обеспечить всестороннюю готовность сил обороны для противодействия российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, — пишет пресс-служба Минобороны.

"Надо помнить, что 8 августа 2008 года проводя так называемые "учения", Кремль отдал приказ войскам ворваться в Грузию. В той преступной интервенции от рук русских оккупантов погибали солдаты и мирные жители. Сегодня снова "учения", а потому мы пристально наблюдаем за подтекстом российских маневров и взиманием техники. Помня, для чего использует прикрытие учениями Кремль, мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня", — говорится в сообщении.

Заметим, что 9 августа начались масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны, в соответствии с Планом подготовки ВСУ в 2021 году.

Активные тренировки на суше, море и воздушном пространстве начались по всей территории Украины и продлятся до 13 августа 2021 года.

В оборонном ведомстве добавили, что к нынешним учениям привлечены все виды ВС Украины. На пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединенных сил, 14 органов военного управления ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

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Также определенные воинские части выполняют практические действия во время тактических, тактико-специальных, летно-тактических, командно-штабных учений.

Тем временем Россия проводит масштабные учения на 20 полигонах.

"Основная цель действий РФ - содержание Украины в сфере своего влияния. Россия все еще использует шаблоны мышления и принятия решений, которые характеризовались стремлением к расширению сфер влияния, создание марионеточных государств, навязывание собственной порочной идеологии. При таких условиях, РФ берет курс на наращивание напряженности в регионе, когда провокационно активизируются российские вооруженные силы вблизи границ Украины", — резюмировал Таран.

Как сообщалось, в начале апреля в Сети появилось видео, на которых Россия стягивает к оккупированного Крыма и границ с Украиной эшелоны с военной техникой. Мировые лидеры требовали в РФ отвода войск и отмечали эскалации событий на Донбассе.

В России заявляли, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться у украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Через несколько недель, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку мероприятия в Южном и Западном военных округах.

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