Украина должна оставаться свободной и независимой – Трюдо

Спустя почти столетие после Голодомора украинцы снова демонстрируют свой несгибаемый дух перед угрозой смертельной опасности.

Об этом в обращении по случаю 91-й годовщины Голодомора заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, — пишет Укринформ.

Когда Канада признала независимость Украины, мы знали тогда и подтверждаем сейчас, что Украина должна оставаться свободной и независимой, а ее будущее должен решать собственный народ. На фоне продолжения Россией жестокого полномасштабного вторжения Канада готова помогать Украине победить. Украинский дух несокрушимый, а поддержка Канадой Украины – непоколебима”, — сказал он.

Глава правительства констатировал, что с помощью Голодомора советский режим попытался стереть украинскую идентичность.

“На фоне этих ужасов украинцы выстояли, защитив свой язык, культуру и идентичность. В 1991 году, после десятилетий советского правления и притеснений, Украина обрела независимость. Канада стала первым государством Запада, признавшим его свободу”, — напомнил Трюдо.

Он призвал всех сограждан узнавать больше о Голодоморе и "почтить миллионы утраченных невинных жизней". «Сохраняем солидарность с украинцами в Канаде и по всему миру. Трудно обретенную независимость Украины не удастся отобрать”, — подытожил премьер-министр.

Напомним, Канада заявила, что нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое она передает Украине. Поэтому Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.