Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева / © Associated Press

Реклама

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина может стать европейским львом. Однако для этого правительству придется пойти на непопулярные шаги, в частности отменить субсидирование энергоносителей.

Об этом Георгиева сказала во время дискуссии проекта «Украина: на передовой будущего» на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Отмена субсидий и справедливое распределение налогового бремени

Она отметила, что в Украине до сих пор сохраняется субсидирование электроэнергии и отопления, и хотя причины такого подхода понятны, от него необходимо постепенно отказываться. Также, по словам директора-распорядителя МВФ, все еще нуждается в доработке фискальная сфера.

Реклама

«Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать», — сказала она.

Георгиева подчеркнула, что подобные трансформации обычно проходят болезненно, ссылаясь на собственный опыт Болгарии после падения коммунистического режима. По ее словам, период эйфории быстро сменился осознанием необходимости сложных и жестких решений для восстановления экономики.

«Я оглядываюсь на историю своей страны и могу сказать вам, что это было очень болезненно. После эйфории от исчезновения коммунизма пришла суровая реальность, что восстановление экономики требует жертв. Поэтому это вопрос номер один — незавершенные дела», — подчеркнула глава МВФ, вспомнив об опыте Болгарии.

Устранение барьеров для развития частного сектора

Георгиева также подчеркнула важность устранения барьеров, которые сдерживают развитие частного сектора, отдельно акцентировав внимание на вопросах безопасности и доступности рабочей силы.

Реклама

По ее словам, во время встреч с представителями бизнеса в Киеве на прошлой неделе некоторые из них называли дефицит рабочей силы даже более острой проблемой, чем риски безопасности. Георгиева отметила, что МВФ готов присоединиться к решению практических задач, в частности способствовать возвращению украинцев из-за рубежа, преодолению структурной безработицы и интеграции ветеранов в рынок труда.

Вступление Украины в ЕС

Отдельно она подчеркнула критическую важность завершения процесса вступления Украины в Европейский Союз в разумные сроки, ведь членство в ЕС, по ее словам, станет мощным стимулом для экономики и обеспечит ее полную интеграцию в европейское пространство.

«В-третьих, вы должны верить в себя как во льва. Так что вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее изо дня в день, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха», — подытожила Георгиева.

Говоря о результатах, она отметила, что даже в условиях войны Украина продемонстрировала больший прогресс в проведении реформ, чем в довоенный период. В частности, в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования, запущенной весной 2023 года, уже состоялось восемь пересмотров.

Реклама

К слову, Украина не успела вовремя войти в новую программу МВФ, из-за чего финансирование ВСУ, пенсий и соцвыплат в первом квартале 2026 года оказалось под угрозой. Как заявил нардеп Даниил Гетманцев, заседание Фонда отменили, потому что Верховная Рада не приняла необходимые законы. Без срочных голосований бюджетная стабильность может пошатнуться, что приведет к задержкам выплат и финансовому коллапсу.