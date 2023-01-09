"Украина должна получить все, чтобы выгнать террористов": Зеленский призвал мир предоставить необходимое оружие

Президент убежден, что это оружие и эта техника уже скоро будут у наших воинов на фронте.

Российские захватчики постоянно наносят удары по Херсону и Очакову, городам Донетчины и Харьковщины, приграничных громадах Сумщины, оккупированных ими же территориях. Именно поэтому Украина должна получить все необходимое вооружение, чтобы дать отпор агрессору.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 9 января.

"Мир знает, что каждый день российского присутствия на украинской земле – это смерти, ранения, боли и страдания людей. Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов из нашей земли и чтобы надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных" планов", – подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что это оружие и эта техника уже скоро будут у наших воинов на фронте.

Зеленский сообщил, что со всеми международными партнерами он говорил об увеличении оборонной поддержки нашего государства, о необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализации всех элементов украинской формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания РФ за совершенное.

Также глава государства сегодня вечером подписал указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 573 бойца. Из них 283 – посмертно.