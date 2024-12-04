Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации – Блинкен

Госсекретарь США акцентировал, что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.

Об этом чиновник сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Блинкен заявил о необходимости непростых решений для Украины по мобилизации граждан.

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"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", – сказал госсекретарь США.

При этом он добавил, что "у нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны".

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена разочарована нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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