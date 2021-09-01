"Украина должна снова стать космической державой": Зеленский обсудил с руководителем NASA совместные проекты

"Украина должна снова стать космической державой": Зеленский обсудил с руководителем NASA совместные проекты

Стороны пообщались о перспективах участия украинских предприятий в различных космических проектах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном.

Об этом информирует сайт главы украинского государства.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

"Украина имеет снова стать космической державой. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — важный компонент партнерства между Украиной и США", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проектах "Антарес", программе исследования Луны «Артемида», а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Билл Нельсон отметил мужество и героизм украинском, которые они проявляют со времен Эвромайдана и Революции Достоинства.

Он также указал на лидерскую роль Владимира Зеленского в современных преобразованиях в Украине.

Руководитель NASA принял приглашение президента посетить нашу страну.

Напомним, что ранее страны заключили соглашения в области безопасности.

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