Украина должна уже готовиться к послевоенным выборам: нардеп рассказала подробности

Несмотря на сроки проведения первых послевоенных выборов, законодательная база должна быть готова заранее для обеспечения демократического процесса.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, комитет по государственному управлению, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству презентовал новое исследование, оценивающее риски и возможности внедрения альтернативных форм голосования на послевоенных выборах в Украине. Особое внимание в исследовании уделяется возможности использования Интернет-голосования. Аналитика была подготовлена при поддержке Совета Европы.

Шуляк рассказала, что согласно исследованию и рекомендациям на основе европейского опыта есть несколько альтернативных путей голосования, среди которых:

Почтовое голосование уже применяется в 19 странах ЕС.

Интернет-голосование – используется в таких странах, как Франция и Эстония.

Несмотря на потенциал этих методов уровень доверия к ним в Украине остается низким. Только 8% граждан готовы поддержать почтовое голосование и еще меньше поддерживают интернет-голосование. Кроме того, для создания надежной системы электронного голосования необходимо решить несколько ключевых вопросов:

Как обеспечить секретность голосования и избежать принуждения?

Как обеспечить надежную идентификацию избирателя?

Должно ли интернет-голосование осуществляться только через персональные компьютеры или через смартфоны?

Как создать безопасную государственную цифровую инфраструктуру, защищенную от манипуляций?

Как привлечь инвестиции в независимые серверы и создание автономных органов подсчета голосов?

Она рассказала, что Эстония, являющаяся одним из лидеров в использовании электронного голосования, демонстрирует, что для внедрения электронного голосования ей понадобилось 25 лет, чтобы более 50% избирателей пользовались этой системой. Важной составляющей эстонской системы является наличие ID-карты с электронной цифровой подписью, а также единственный центр сертификации.

По ее словам, в Украине существует гораздо больше центров сертификации и разных электронных подписей, что создает определенные трудности в обеспечении унификации системы.

"Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению нуждаются в широкой общественной дискуссии, информационной кампании по разъяснению, и, конечно же, адаптации избирательного законодательства. Спасибо международным партнерам за активную работу на этом пути", — подчеркнула она.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергал информацию о возможности проведения выборов в 2025 году. Он заявлял, что нет оснований для этого, потому что война продолжается с высокой интенсивностью. Подоляк также прокомментировал статью The Economist, опроверг слухи о прекращении огня и отмене военного положения в январе, а также о возможных выборах в мае.

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