"Украина должна забрать Москву": эксперт обратил внимание на "железную логику" Путина

Недзельский считает, что у российского диктатора есть психическое заболевание и тот видит себя новым "императором".

Президент России Владимир Путин часто оправдывает агрессию против Украины историческими мотивами, однако ввиду отдельных периодов истории, по логике главы Кремля, Украина должна была выдвинуть права на Москву.

На это обратил внимание полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский в интервью изданию OBOZREVATEL.

Он уточнил, что Путин ограничивается только 300-летним периодом истории. Если бы он вспомнил события VII века времен Юрия Долгорукого, то по такой логике Украина должна выдвинуть права на Москву.

"Он часто вспоминает о Екатерине II, которая "300 лет назад завоевала Крым и Украину назвала Малороссией". Но при этом он забывает об основателе Москвы Юрии Долгоруком. Его саркофаг стоит в Киево-Печерской лавре", — напомнил Недзельский.

"А это не 300 лет назад, это XII век. Итак, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не правда ли? Железная логика", — добавил военный эксперт.

Он также выразил мнение, что у Путина есть признаки психической болезни. Недзельский уточнил, что подразумевает "манию величия" президента РФ, видящего себя новым "императором" и "собирателем российских земель".

"Какая "сакральная" дата придет ему в голову и что он захочет к ней иметь — трудно спрогнозировать. Здесь мы снова упираемся в психиатрию. Как говорили латыняне, если бы у Клеопатры был более короткий нос, мир был бы другим. Так же, если бы у Путина было чуть больше мозгов, мир был бы другим", – убежден полковник.

Напомним, 22 февраля на сборище в московских "Лужниках" Путин заявил, что сейчас "идет битва за исторические рубежи России". Он назвал прилегающие к РФ территории "русской исторической землей", когда объявил о вторжении в Украину в 2022 году. По оценкам американских аналитиков, такой империалистический нарратив Путина представляет угрозу для бывших республик СССР.

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