Украина доставила Литве последнюю партию гуманитарной помощи для укрепления границы с Беларусью

Гуманитарная помощь, которая была выделена согласно указу Зеленского, имеет целью сдержать поток мигрантов с территории Беларуси.
Украина доставила Литве третий и последний гуманитарный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом в среду, 15 сентября, сообщает МИД Украины.
"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", — говорится в сообщении.
Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa 's Decree. We are always ready to help our strategic partners. & — always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021
Напомним:
- Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.
- Режим Лукашенко использует беженцев, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.
- Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.