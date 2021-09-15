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Украина доставила Литве последнюю партию гуманитарной помощи для укрепления границы с Беларусью

Украина доставила Литве последнюю партию гуманитарной помощи для укрепления границы с Беларусью

Украина доставила Литве последнюю партию гуманитарной помощи для укрепления границы с Беларусью

Фото: скриншот с видео

Гуманитарная помощь, которая была выделена согласно указу Зеленского, имеет целью сдержать поток мигрантов с территории Беларуси.

Украина доставила Литве третий и последний гуманитарный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает МИД Украины.

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", — говорится в сообщении.

Напомним:

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