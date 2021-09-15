Украина доставила Литве последнюю партию гуманитарной помощи для укрепления границы с Беларусью

Гуманитарная помощь, которая была выделена согласно указу Зеленского, имеет целью сдержать поток мигрантов с территории Беларуси.

Украина доставила Литве третий и последний гуманитарный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает МИД Украины.

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", — говорится в сообщении.

Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa 's Decree. We are always ready to help our strategic partners. & — always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Напомним:

Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.

потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены. Режим Лукашенко использует беженцев , чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.

, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции. Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

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