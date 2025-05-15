Украина едет на переговоры с РФ: Зеленский объявил, кто возглавит делегацию в Стамбуле

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский на переговоры в Стамбул, где должна начаться встреча делегаций РФ и Украины, не прибудет.

Об этом сообщил сам глава государства во время пресс-конференции.

"Мы видим, что россияне несерьезно настроены на мирные переговоры. Пока мы не видим среди присутствующих (в делегации - Ред.) тех, кто действительно принимает решение. Хотя это было предложение русских к прямым переговорам", - добавил украинский лидер.

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По его словам, украинская делегация встретится с российской, "несмотря на достаточно низкий уровень представления делегации" РФ. Зеленский подчеркнул, что отправил украинских чиновников на встречу "из уважения к президентам Трампа и Эрдогана".

Сам Зеленский после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбул не отправился. Делегацию будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров - хотя, подчеркнул глава государства, контрпартнера с российской стороны там не будет”.

Мандат делегации Украины состоит в обсуждении вопроса о прекращении огня, говорит президент.

"Мандат у них будет прекращение огня. Хотя я по-прежнему считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет заканчивать войну, но продемонстрируют хоть что-то во время встречи", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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По его словам, Путин не прилетел на переговоры, поэтому "мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего".

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин в Турцию не прилетел, а отправил делегацию во главе со своим советником Владимиром Мединским. Bloomberg отмечает, что диктатор РФ назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле.

Украина не очень обрадована составу представителей Российской Федерации. Владимир Зеленский считает, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский.

Дата публикации 12:10, 15.05.25 Количество просмотров 243 Буданов знает, ждать ли Путина в Анкаре! Ответ короткий - нет! Эксклюзив ТСН