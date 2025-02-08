Зеленский объяснил, какой уникальный опыт Украина может предложить союзникам

Зеленский отметил, что Иран со своими дронами – это угроза для всех.

Иранские беспилотники, которые активно применяет Россия для атак по Украине, представляют серьезную угрозу и для других стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

"Иран со своими дронами - это угроза для всех. Если их дроны летят на тысячи километров, что им мешает лететь на 10 тысяч километров? Ничего. Это только время. Немного времени пройдет - и у них все это будет. А у вас должна быть защита: Америке нужна защита, другим странам, Middle East (Среднему Востоку, - Ред) - нужен покой для них. Факт. Европе также", - заявил глава государства.

Президент отметил, что Украина единственный партнер для Америки в современных технологиях антивойны.

"А где сегодня можно этот опыт взять? Можно взять только у нас. Думаю, что мы здесь, если не сильные партнеры, - мы единственные партнеры для Америки в этих современных технологиях антивойны, антиатак, антииранов. Думаю, все это очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о контактах с командой Трампа.

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