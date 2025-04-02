"Украина ему не нужна": действительно ли Трамп является тайным агентом Кремля - Кулеба ответил

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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Говорить, что Дональд Трамп «получает кремлевские методички» и полностью «играет под дудку» Путина — неправильно.

Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, рассказывая, как американский президент действительно относится к РФ и Украине.

«Выскажу непопулярное мнение: Трамп не получает утром кремлевскую методичку и не решает, какую страницу этой методички сегодня нужно отработать. В то же время, Трамп окружен людьми и он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел и Россия ему нужна. А Украина ему не нужна. Ну вот и все. Такова у человека картинка мира», — считает дипломат.

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Тезис, что Трамп является агентом Кремля Кулеба, называет «предвзятым предрассудком».

«Трамп верит, что Россия важна. Ему приходят и рассказывают, что не все так однозначно, что Украина тоже виновата. И оно „ложится“ ему, что Украина тоже виновата… То, что окружение Трампа медийно активно продвигает нарративы, которые мы считаем пророссийскими, и все избиратели Трампа все это охотно подхватывают в соцсетях, это правда, это факт. Но я не думаю, что Трамп это делает, потому что он агент, которому нужно отрабатывать», — объяснил экс-министр.

По мнению Кулебы, президент США «просто искренне верит в другую картинку мира».

«Мы с вами верим в одну реальность, а он верит в другую реальность. А какая это реальность? Это реальность в том, что такие люди как Путин и такие люди, как Си Цзиньпин, вызывают глубокое уважение и желание с ними делать большие дела. Китай, конечно, большой конкурент, но все равно стиль правления Си Цзинпина близок к тому, как хочет управлять Америкой Дональд Трамп. Ментально просто люди на одной странице. Если Путин выдвигает претензии на Крым, на восточную Украину, так с такой же аргументацией, как Трамп выдвигает претензии на Гренландию и Канаду«, — говорит дипломат.

Кулеба отмечает, что Трамп высказывает претензии на Гренландию или Канаду совсем не потому, что его попросил Путин, чтобы более убедительно выглядели российские претензии на территории Украины.

«Трамп просто так тоже считает. Ему так нравится. А мы здесь, европейцы и украинцы, стоим на пути к „большим делам с другом Владимиром“, — подытожил Кулеба.

Ранее дипломат Андрей Дещица назвал несколько причин, почему Трамп так любит Путина.