"Украина – это Россия": в ISW проанализировали заявления Медведева и назвали страшные цели РФ

Главная ценность для России, к которой она стремится от оккупации Украины, – контроль над ее народом.

Заявления заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева свидетельствуют, что максималистские территориальные цели Кремля остаются неизменными с начала полномасштабной войны против Украины. Даже после гипотетического урегулирования войны путем переговоров это может быть временным и государство может попадать в будущем под нападения РФ.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пропагандировал широкие территориальные цели РФ, которые распространяются в глубь территории Украины. Так, 4 марта Медведев прочел лекцию под названием "Географические и стратегические границы" на Российском всемирном молодежном фестивале. Это организованное Кремлем мероприятие с посетителями из более чем 100 иностранных государств. В ходе мероприятия Медведев заявил, что "Украина – это, безусловно, Россия".

Сегодня под оккупацией российских войск находится левый берег Херсонской области, но Медведев определил все территории на левом берегу реки Днепр и многие территории на правом берегу как "неотъемлемые" части российских "стратегических исторических границ".

Карта Медведева свидетельствует, что Кремль не изменил территориальные цели с начала войны

Российские оккупанты пока не занимают накакой территории на правобережье Украины. Замглавы Совбеза РФ говорил на фоне гипотетической англоязычной карты Восточной Европы, которую он первоначально опубликовал в своем Telegram-канале в июле 2022 года. На карте изображены части запада Украины под контролем Венгрии, Польши и Румынии. Это способствует недавно возобновленному кремлевскому нарративу о том, что у восточноевропейских стран "территориальные споры" на западе Украины. Такие нарративы направлены на то, чтобы испортить отношения Украины с ее западными соседями.

На карте также показано, что Украина существует как отдельное государство только в пределах Киевской области, а остальная современная украинская территория обозначена как часть России – далеко за пределами территорий, которые сейчас захвачены вражескими войсками, и четырех областей, которые РФ незаконно оккупировала.

"Тот факт, что Медведев повторно использовал карту 2022 года, подчеркивает, что максималистские территориальные цели Кремля остаются неизменными с начала войны", — отметили в ISW.

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"Границы России нигде не заканчиваются"

Медведев также утверждал, что влияние суверенных больших держав, таких как Россия, распространяется за пределы их географических границ, обслуживая более широкую максималистскую идеологическую интерпретацию "Русского мира". Политик повторил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".

Заместитель главы Совбеза РФ заявлял, что стратегические границы государства, которые он отличал от географических границ, напрямую зависят от того, "насколько сильное и суверенное" государство и его полномочия. Как утверждал Медведев, чем "мощнее" государство, тем "дальше его стратегические границы выходят за пределы его государственных границ", и тем больше сфера "экономического, политического и социально-культурного влияния" государства.

"Путин сделал подобные замечания недавно. Это привело к мнению, что он рассматривает более слабые государства, которые не могут в одностороннем порядке навязать свою волю другим, такие как Украина, как имеющие урезанный суверенитет", — указали аналитики.

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Даже после урегулирования войны РФ будет нападать на Украину

Кроме того, 22 февраля Медведев заявил, что Россия "вероятно" должна захватить и оккупировать Киев, который он назвал исторически "российским" городом, в какой-то момент в будущем.

"Заявления Медведева от 22 февраля и 4 марта свидетельствуют о том, что существование остатков Украинского государства в Киевской области – даже после гипотетического урегулирования войны в Украине путем переговоров под руководством России – может быть временным и подлежать предстоящим нападениям России", – оценили в Институте изучения войны.

Политик также не уточнил, куда протянутся "стратегические" границы России, если расширятся ее "географические" границы, как было показано на представленной им гипотетической карте. Аналитики указывают, что карта является, в частности, консервативным изображением возможных российских территориальных претензий, учитывая недавнее географическое определение Путина "Русский мир", охватывающее бывшую Российскую империю, в которую входят части Польши, Румынии, Финляндии и Молдовы.

РФ больше хочет покорить украинский народ, чем захватить его территории

Медведев заявил, что Россия больше заинтересована в подчинении украинского народа, чем в захвате его территории. Он утверждал, что "враги России постоянно настаивают на том, что главной целью России является захват украинских земель", но поскольку "богатства" украинских земель, такие как пшеница, сталь, газ и уголь, "почти отсутствуют", главная ценность РФ, к которой она стремится от оккупации Украины – контроль над ее народом.

Заместитель главы Совбеза также заявил, что концепция суверенного Украинского государства и концепция украинской национальной идентичности, которая не является российской, должны "исчезнуть навсегда".

"ISW продолжает документировать, как российские власти неоднократно принимают участие в широкомасштабных и умышленных этнических чистках, проводят кампании и систематически работают над ликвидацией украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности в оккупированных Россией областях Украины", — отметили в Институте изучения войны.

Напомним, накануне Медведев заявил, что Украина – это якобы "безусловно Россия", раскритиковал западных лидеров, а также выразил надежду на новых "конструктивных" украинских лидеров.

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