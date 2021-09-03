"Украина — это страна, где все возможно": о чем Зеленский говорил в Стэнфордском университете

"Украина — это страна, где все возможно": о чем Зеленский говорил в Стэнфордском университете

По его словам, "все возможно" — не только его личное кредо, но и символ современной Украины

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет, в Калифорнии, и выступил перед экспертной средой.

Об этом информирует сайт главы государства.

Украина — страна, где все возможно

"Мог когда я, обычный парень из простой семьи, из обычного — прекрасного — промышленного города на востоке Украины, представить, что выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, "все возможно" — не только его личное кредо, но и символ современной Украины — большой демократического государства, о которой он хочет рассказать больше.

"Украинцы часто доводили человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и, кстати, WhatsApp. Когда в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно — около 30 лет — не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета ... Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого стать президентом и привести к власти других, новых людей ", — сказал глава государства и добавил, что это еще раз доказывает, что все возможно.

Он рассказал, что еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, по которым невозможно было быстро проехать из одного города в другой. Также были сложные и длительные бюрократические процедуры. И он хотел это изменить. А сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот — и это все также возможно.

Противостояние РФ и коррупции

"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира — армии Российской Федерации. В которой аннексирована и оккупирована часть территории, по площади больше некоторые штаты Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования для чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику страны, максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, впервые за годы независимости запускает прозрачный рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему. Как она это делает? Зная, что все возможно ", — подчеркнул президент.

Диджитализации и идеи

Владимир Зеленский вспомнил, что когда он и команда сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили, что часто говорили основателю и директору Apple Стиву Джобсу: это невозможно.

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"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple — iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора смс. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 миллионов украинский онлайн, в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут — быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первым государством в мире, имеет цифровой паспорт ", — отметил он.

Глава государства рассказал, что цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем — чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

Американская цель и украинская мечта

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени — у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты — у нас есть украинский цель. И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все. И я приглашаю всех вас в Украину — воочию убедиться в этом", — резюмировал Владимир Зеленский.

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