Украина эвакуировала из Ливана 134 гражданина и 45 представителей других стран — МИД

Успешная эвакуация: ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых 134 гражданина Украины.

Об этом сообщает МИД.

1 октября 2024 года по поручению президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане.

Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота.

Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации в экономике и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

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Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.

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