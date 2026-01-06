Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании западных сил

Саммит Коалиции желающих / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер сегодня в Париже подписали декларацию о намерениях по предстоящему развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Об этом передает корреспондент ТСН с места происшествия.

«Будет действовать непрерывная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии», — говорится в проекте заявления, передает The Guardian.

Реклама

В сообщении добавляется, что многонациональные силы, развернутые после прекращения огня, обеспечат «меры успокоения в воздухе, на море и на суше» для Украины и обеспечат «восстановление Вооруженных сил Украины». В этом будут задействованы европейские силы.

США будут участвовать в этих силах, включая такие американские возможности, как разведка и логистика. Также Штаты обязуются поддерживать силы в случае нападения со стороны России.

Также будут «обязательства поддержки Украины в случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира».

Эти обязательства «могут включать использование военного потенциала, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций», говорится в сообщении.

Реклама

Как добавляет Sky News, после прекращения огня Великобритания и Франция также создадут военные центры по всей Украине, чтобы обеспечить развертывание и строительство защищенных объектов для вооружения и военной техники для поддержки оборонных нужд Украины.

Ранее в Bloomberg сообщили, что США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.