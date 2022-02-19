Украина готова договариваться о мире в любой точке мира – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир в Украине нужен миру.

Украина требует немедленно разблокировать мирный процесс и договариваться о мире в любой точке мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

"Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех форматах, на всех площадках: Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин. Мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно с участием четырех стран, семи, 100, главное, чтобы среди них была Украина, и чтобы была Россия", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир в Украине нужен миру.

"Мир и восстановление целостности в международно признанных границах. И надеюсь, что никто не думает об Украине как о вечном буфере между западом и РФ. Этого не будет никогда. Этого никто не допустит, иначе будет вопрос: "Кто следующий?". Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга. Хочется верить, что Североатлантический договор и статья 5 будут действеннее Будапештского меморандума", — сказал украинский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский инициирует переговоры участников Будапештского меморандума.

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