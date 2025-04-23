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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2444
Время на прочтение
1 мин

Украина готова говорить с Москвой о прекращении войны при одном условии - Sky News

Украина без прекращения огня считает, что разговор невозможен.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Президент России Владимир Путин якобы предлагает остановить вторжение, в то же время Украина готова к переговорам, но при одном условии.

Об этом сообщает Sky News .

Владимир Путин якобы передал США, что готов завершить войну, сохраняя текущую линию фронта. Между тем, украинский источник сообщил Sky News, что Киев не исключает прямых переговоров с Москвой — при условии установления полного прекращения огня», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия прокомментировала заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирных переговоров, если Украина и Россия не согласятся на предложенные инициативы США.

Дата публикации
Количество просмотров
2444
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