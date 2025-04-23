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Украина готова говорить с Москвой о прекращении войны при одном условии - Sky News
Украина без прекращения огня считает, что разговор невозможен.
Президент России Владимир Путин якобы предлагает остановить вторжение, в то же время Украина готова к переговорам, но при одном условии.
Об этом сообщает Sky News .
Владимир Путин якобы передал США, что готов завершить войну, сохраняя текущую линию фронта. Между тем, украинский источник сообщил Sky News, что Киев не исключает прямых переговоров с Москвой — при условии установления полного прекращения огня», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия прокомментировала заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе Вашингтона из мирных переговоров, если Украина и Россия не согласятся на предложенные инициативы США.