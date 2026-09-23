Украина готова к энергетическому перемирию с РФ: Трамп передаст предложение Москве - Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией. Это предложение президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.

Об этом Зеленский рассказал представителям СМИ после переговоров.

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По словам президента, речь идет именно о взаимном прекращении ударов: Украина готова соблюдать договоренность, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику, электросети, систему отопления и водоснабжения. Американская сторона должна передать соответствующее предложение Москве. Позиция России пока неизвестна.

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Зеленский также уточнил, что во время встречи с Трампом речь не шла об одностороннем отказе Украины от ударов. По его словам, стороны обсуждали энергетическое перемирие как один из возможных шагов по деэскалации.

Отдельно президенты говорили о подготовке Украины к зиме. Киев обратился в Вашингтон с двумя ключевыми просьбами: предоставить зимний пакет ракет-перехватчиков для систем Patriot и лицензии, необходимые для отладки их производства. Зеленский сообщил, что производитель Raytheon готов работать над таким проектом, однако конкретного решения США по лицензиям пока нет.

Президент также отметил необходимость гарантий безопасности для Украины.

Еще одной темой стала предстоящая встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский заявил, что призвал президента США привлечь Пекин к усилиям по завершению войны, поскольку, по его оценке, Китай оказывает влияние на Россию. Си Цзиньпин будет находиться в США с государственным визитом с 23 по 25 сентября и проведет переговоры с Трампом.

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По мнению Зеленского, следующим важным дипломатическим шагом могла бы стать трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России по обсуждению ключевых вопросов завершения войны. Ранее он сообщал, что американская команда должна передать Москве месседжи, согласованные после переговоров в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Зелеский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину.

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