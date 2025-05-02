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Хотя соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной стало очередным свидетельством готовности Киева идти на компромиссы по завершению войны. Однако Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам со своей стороны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

“Участие Украины в соглашении о полезных ископаемых с США подчеркивает «неизменную готовность Украины идти на компромиссы в стремлении к долгосрочному, устойчивому урегулированию войны в Украине, несмотря на стойкую незаинтересованность России в мирных предложениях США и Украины», - отмечают в ISW.

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Аналитик отмечают, что даже спецпосланник США в Украине Кит Келлог недавно подтвердил, что Киев остается преданными попыткам найти путь урегулирования в войне. «за Владимиром Путиным».

Келлог заявил, что украинские представители в Лондоне согласились на 22 «конкретных» условия, включая «постоянное, всеобъемлющее» прекращение огня, за которое давно выступает президент США Дональд Трамп. По словам спецпосланника, ранее Штаты представили Путину «дорожную карту» по поводу прекращения войны РФ против Украины, и что «фюрер» теперь должен напрямую взаимодействовать с предложениями США, если он «действительно» хочет прекратить войну.

Однако, как отмечают в Институте, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo недавно заявил, что в переговорах о прекращении огня «мяч не на стороне» России. Мол, украинские чиновники, мол, не продемонстрировали готовность к мирным переговорам.

"Заявления Лаврова свидетельствуют о том, что российские чиновники не заинтересованы в серьезных мирных переговорах по прекращению войны и затягивают переговоры, чтобы способствовать достижениям России на поле боя", - добавляют аналитики.

В ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается использовать переговоры о прекращении огня так, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Соединенных Штатов, ошибочно перекладывая вину на Украину за буксировку переговоров по прекращению войны.

Как сообщалось, в ISW оценили, зачем Владимиру Путину "перемирие" в День Победы. В частности, аналитики отмечают, что войска РФ воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Напомним, глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров сделал циничное заявление о возвращении Украины к границам 1991 года. РФ никогда не допустит этого.

Дата публикации 19:17, 01.05.25 Количество просмотров 29 Минус один в команде Трампа! Майк Уолц уходит в отставку