Война.

Украина может вывести свои войска с территории Донбасса по мирному соглашению для формирования демилитаризованной зоны, но при условии — если Российская Федерация согласится на «взаимное» отступление.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Издание отмечает: президент Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп настаивает на создании «свободной экономической зоны» между украинскими и российскими войсками в Донецкой области.

«Они видят, как украинские войска покидают территорию Донецкой области. Якобы компромисс состоит в том, чтобы российские войска не входили на эту территорию... которую они уже называют свободной экономической зоной», — сказал президент Украины.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не имеет полномочий уступать территорию агрессорке России и не пойдет против воли народа. Однако вместе с тем он поручил своим переговорщикам «конструктивно работать» с предложениями США, а не исключать их сразу.

The Telegraph отмечает, по всей вероятности, последний компромисс будет нарушен на переговорах между чиновниками Украины, Европы и США в Париже в субботу, 13 декабря. В частности, в отношении противоречивых территориальных уступок, предложенных Трампом.

Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц отмечает, что «это касается главным образом вопроса о том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Впрочем, добавил он, на этот вопрос может ответить только президент Украины и украинский народ.

Отмечается, что Мерц провел переговоры по телефону с британским премьером Киром Стармером и французским президентом Эммануэлем Макроном о важности поиска «справедливого и длительного» завершения войны в Украине.

Территориальное давление на Украину

Спецпосланник президента США Стив Виткофф оказывал давление на Украину, чтобы она в одностороннем порядке уступила Донбасс — как цену за мир. Что примечательно — сам Трамп также попытался усилить давление на Зеленского, настаивая, что Киев потерпит военное поражение, если не согласится на уступку.

Заметим, что в предыдущем 28-пунктном «мирном плане», который Виткофф разработал вместе с чиновниками России, речь шла о создании демилитаризованной зоны, которая была бы «международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации».

Зеленский отклонил это предложение. В частности, потому, что она передаст Москве хорошо защищенный «пояс крепостей» Украины. Украинский лидер предупреждал, что он будет служить плацдармом для любого грядущего вторжения.

Встречное предложение по территориям

Согласно другому предложению, которое рассматривают в Киеве, Украина и Россия договорились бы о «взаимном» выводе войск из обозначенной демилитаризованной зоны, которая могла бы оставаться международно признанной украинской территорией. Границы буферной зоны еще не определены, пишет The Telegraph. Эти линии будут согласованы только после переговоров между Зеленским и Трампом.

«Любые переговоры о размере демилитаризованной зоны, вероятно, будут сложным делом, учитывая, что 25% Донецкой области, которые до сих пор находятся под контролем Украины, состоят из стратегически важных городов. Удерживаемые Россией территории — это в основном поля, небольшие города и села», — констатирует британское издание.

Украина также настаивает на «параллельных» переговорах по территории и гарантиям безопасности США, чтобы предотвратить любое будущее вторжение агрессорки России. Впрочем, в Белом доме до сих пор избегают письменного изложения того, что именно Вашингтон сделает для защиты Украины в случае очередного нападения.

Позиция США и Европы по вопросу территорий

В последней версии мирных предложений, которые будут обсуждаться во Франции уже в эти выходные, нет конкретных формулировок. Ожидается, что официальный Киев будет настаивать на формулировании договоренностей на Парижских переговорах, в которых примет участие главнокомандующий НАТО Алекс Гринкевич.

В статье отмечается, что, вероятно, европейские лидеры используют переговоры, чтобы обеспечить большую роль континента за столом переговоров. Особенно на фоне того, что Трамп раз обострил трансатлантические отношения, заявив, что якобы именно в Европе тормозят мирные усилия.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул: держащая работа очень сложная. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин только "выигрывает время".

«Мы хотим прекращения огня, подкрепленного надежными правовыми и материальными гарантиями. Было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который его население не поддержит после четырех лет страданий и смертей», - добавил он.

По словам Мерца, «не имеет оснований сомневаться в соглашениях, которые мы заключили с США в Пределях альянса НАТО», пытаясь приуменьшить значение только растущего сообщений о расколе.

Позиция Кремля

Несмотря на готовность Украины уступить требования Трампа, Кремль еще не продемонстрировал никаких серьезных признаков того, что готов хоть на какой-то компромисс для достижения прекращения огня.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, мол, недавние переговоры между «фюрером» Путиным и Виткоффом «устранили ошибочные представления и недоразумения». Впрочем, предостерег российский министр, гарантии безопасности "не могут ограничиваться только Украиной".

"Европейцы говорят лишь о том, чтобы заставить американцев предоставить Украине гарантии безопасности, игнорируя при этом все интересы безопасности России", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что предложения США по Донетчине не отвечают интересам Украины. Они ведь фактически отражают позицию Кремля. По словам президента, США моделируют вариант, в котором ВСУ покидают часть территории Донбасса, а российские — не заходят на нее.

Эксперты предупреждают, что отвод войск из Донбасса по американскому сценарию опасен. Оно дает Кремлю возможность без боя получить контроль над укрепленными городами Донбасса — Покровским, Краматорским, Славянским, Дружковкой и Константиновкой.