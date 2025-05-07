Украина готова к переговорам с РФ, но есть условие: Ермак назвал какое

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак о переговорах с РФ / © Associated Press

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Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии — после полноценного прекращения огня.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что наступление мира зависит не только от Украины, ведь если бы все зависело от Украины, эта война уже давно была б завершена.

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«Реальность такая, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня — мы согласились. Россия ответила трехдневным „перемирием на парад“, — напомнил Ермак.

По словам руководителя ОП, украинская сторона готова к переговорам, но только после полноценного прекращения огня.

«Это позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши „красные линии“ — это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Тем не менее, мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы — если туда придет и Россия», — сказал он.

По мнению Ермака, Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером.

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«Мы подписали с США историческое соглашение — это основа будущей безопасности через экономику. Мы работаем со всеми партнерами и хотим, чтобы в Украину приезжали — видели своими глазами, что мы держимся, что мы сильные и мотивированные. Мы благодарны за годы поддержки Германии и поздравляем нового канцлера Фридриха Мерца. Он был с нами с первых дней войны. Украина продолжает борьбу, потому что у нас нет другой страны. И у нас есть сила, чтобы выиграть не только войну — но и мир», — подытожил Андрей Ермак.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине.