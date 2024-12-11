Украина готова к переговорам с Россией: Подоляк назвал условия

Советник главы ОП подчеркнул, что никаких компромиссов не может быть за счет Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но для этого должны соблюдаться определенные условия.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украине нужны справедливые условия, юридическая база, принуждение России как агрессора на базе международного права”, — подчеркнул Подоляк.

Также читайте Украина начала переговоры о конце войны: что известно

При этом он отметил, что "мир живет в иллюзиях", когда пытается посадить президента государства-агрессора Владимира Путина за стол переговоров.

По словам Подоляка, западные партнеры Украины не желают брать на себя солидарную ответственность за то, что международное право пытаются разрушить.

"За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, Украина формирует перечень партнеров, которые войдут в рабочую группу для формирования общей позиции относительно дипломатического завершения войны.

Читайте также: