Украина готова к перемирию на Пасху — Зеленский

Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Украинская сторона готова к прекращению огня в пасхальные праздники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и напомнил опыт с Россией.

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинства и независимости нашего государства. Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое… мы готовы к прекращению огня в пасхальные праздники», — сказал он.

Реклама

«На мой взгляд, если честно, нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Безусловно, мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом», — добавил президент.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие», которое остановило все боевые действия в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

В Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом. Однако россияне сами же и нарушили тишину — на Пасху раздавались выстрелы.