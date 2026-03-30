Украина готова к перемирию на Пасху — Зеленский
Украина готова к любым форматам окончания войны, однако РФ делает только заявления, отметил президент страны.
Украинская сторона готова к прекращению огня в пасхальные праздники.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и напомнил опыт с Россией.
«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинства и независимости нашего государства. Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое… мы готовы к прекращению огня в пасхальные праздники», — сказал он.
«На мой взгляд, если честно, нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Безусловно, мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом», — добавил президент.
Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие», которое остановило все боевые действия в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.
В Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом. Однако россияне сами же и нарушили тишину — на Пасху раздавались выстрелы.