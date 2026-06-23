Украина готова к прямым переговорам с РФ, но может пересмотреть условия прекращения огня — Мельник в ООН

Андрей Мельник / © Getty Images

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Украина остается открытой для прямых переговоров с Россией для достижения справедливого мира, но может пересмотреть свои нынешние предложения, если международное сообщество и дальше будет занимать выжидательную позицию.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник , пишет Укринформ .

По словам дипломата, за последний месяц Украина существенно изменила динамику войны. Он отметил, что даже российские военные блоггеры все чаще признают, что Москва не способна победить в войне.

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Мельник подчеркнул, что последствия агрессии Кремля все сильнее ощущает сама Россия. По его словам, бумеранг войны уже вернулся на территорию РФ, а россияне впервые начали ощущать ее реальные последствия.

Отдельно представитель Украины заявил, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов уже повреждены, что ослабляет возможности Кремля финансировать военную машину.

По его словам, последние атаки показали слабость российской противовоздушной обороны. Даже усиленная защита вокруг Moscow не способна полностью защитить военные объекты.

Украинский дипломат напомнил, что Киев в течение последних 15 месяцев неоднократно призвал Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, однако эти инициативы не были поддержаны.

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«Мы готовы к прямым переговорам с Россией в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично», — подчеркнул Мельник.

Он добавил, что если международное сообщество не будет действовать более решительно, Украина может изменить свою нынешнюю позицию по перемирию.

«Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже большой компромисс», — подчеркнул дипломат.

В конце выступления Мельник призвал Россию вывести войска со всех оккупированных территорий Украины, заявив, что Кремль не сможет удержать захваченные земли.

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Напомним, что ранее ООН заявила о рекордном количестве жертв среди гражданских в Украине: самый плохой показатель от 2022 года

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