Зеленский рассказал, как продвигается подготовка соглашения о прекращении огня

В настоящее время обсуждается прекращение атак на объекты энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

Украина готова к любым шагам вместе с США, которые будут приближать прекращение огня и окончание войны в целом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в четверг, 20 марта.

"Мы предложили изначально прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать, как первый шаг, а также потому что не верили, что россияне вообще пойдут на какое-либо прекращение огня", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в Украине считают, что Россия намерена продолжать войну.

"По нашему мнению, они хотят продолжать нас уничтожать, хотят продолжать войну. Если коротко говорить. Но американская сторона нам сказала: нет, они хотят закончить войну. Ну, и мы хотим закончить войну, поэтому кто будет спорить? Давайте побыстрее тогда делать соответствующие шаги. И на встрече в Джидде американская сторона сделала быстрый шаг вперед, предложив все-таки говорить не о частичном прекращении огня, а о прекращении повсюду. Мы отреагировали сразу, прямо на встрече. Со мной связалась команда, потому что это смена адженды, с которой они ехали. Я сказал сразу: мы подтверждаем, мы хотим идти к окончанию войны. Да, и все были очень рады. В целом, я считаю, что была успешная встреча", – сказал президент.

По его словам, несмотря на то, что встреча была долгой и длилась 9 часов, это была первая двусторонняя встреча команд США и Украины с таким положительным результатом. Но после этого состоялась встреча американцев с россиянами и был снова сделан "шаг назад", то есть вернулись к обсуждению частичного прекращения огня.

"Мы готовы лучшие шаги вперед делать, но и готовы в партнерстве с американцами сделать теперь шаг назад и говорить о частичном прекращении огня", — отметил президент, уточнив, что речь идет о безопасности энергосистем обеих стран и другой гражданской инфраструктуры.

"Я поднял этот вопрос с президентом Трампом и сказал, тогда наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры [перечень объектов – ред.], которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой. То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем, дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня, потому что он не находится в слабой позиции на поле боя.

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