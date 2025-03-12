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Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта

Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Украина согласилась на мирные инициативы США и выступает за завершение войны.

Украина приняла предложение США о 30 днях тишины, но без доверия к России, подчеркивая важность мира для завершения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Одна тема обсуждалась до встречи относительно тишины в небе, тишины на море, назовём это так. А потом американская сторона предложила другой подход. Наша команда где-то в процессе этой встречи имела связь с президентом США, насколько я понимаю, и также со мной. И подняли именно этот вопрос, готова ли украинская сторона пойти на шаги по тишине на всей территории. Я это подчеркивал неоднократно. Никто из нас не верит русским", — сказал он.

По его словам, Украина не поддерживает российские нарративы о нежелании закончить войну и настроена решительно завершить конфликт, призывая США и весь мир увидеть её серьезность.

"И играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, с теми нарративами, которые имеет Россия, и распространяет по всему миру, играть с ними не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня это важно, чтобы закончить войну. Я хочу, чтобы президент США в Америке это видел, чтобы американцы это видели и чувствовали. И чтобы Европа вся была в союзе, именно в союзе с тем, что нужно сделать все, чтобы принудить Россию к окончанию этой войны. Поэтому моя реакция была, мы готовы к формату тишины на 30 дней, в том формате, который нам предложила американская сторона", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался о результатах встречи с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

Также мы писали о том, что 11 марта после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня на всей линии фронта. В вечернем обращении он рассказал об украинском предложении, включающем тишину в небе, на море и меры по установлению доверия, в частности освобождению пленных.

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