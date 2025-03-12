Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта

Украина приняла предложение США о 30 днях тишины, но без доверия к России, подчеркивая важность мира для завершения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Одна тема обсуждалась до встречи относительно тишины в небе, тишины на море, назовём это так. А потом американская сторона предложила другой подход. Наша команда где-то в процессе этой встречи имела связь с президентом США, насколько я понимаю, и также со мной. И подняли именно этот вопрос, готова ли украинская сторона пойти на шаги по тишине на всей территории. Я это подчеркивал неоднократно. Никто из нас не верит русским", — сказал он.

По его словам, Украина не поддерживает российские нарративы о нежелании закончить войну и настроена решительно завершить конфликт, призывая США и весь мир увидеть её серьезность.

"И играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, с теми нарративами, которые имеет Россия, и распространяет по всему миру, играть с ними не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня это важно, чтобы закончить войну. Я хочу, чтобы президент США в Америке это видел, чтобы американцы это видели и чувствовали. И чтобы Европа вся была в союзе, именно в союзе с тем, что нужно сделать все, чтобы принудить Россию к окончанию этой войны. Поэтому моя реакция была, мы готовы к формату тишины на 30 дней, в том формате, который нам предложила американская сторона", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался о результатах встречи с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

Также мы писали о том, что 11 марта после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня на всей линии фронта. В вечернем обращении он рассказал об украинском предложении, включающем тишину в небе, на море и меры по установлению доверия, в частности освобождению пленных.

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