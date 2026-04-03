Руслан Стефанчук / © Верховная Рада Украины

Реклама

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о готовности Украины выполнить все необходимые условия для вступления в Европейский Союз до 2027 года.

Об этом он сообщил в сообщении в Facebook по итогам видеоконференции с руководством парламента Нидерландов.

Украина настроена завершить все необходимые реформы в установленные сроки и ожидает активную позицию партнеров в продвижении переговорного процесса по членству.

Реклама

Стефанчук подчеркнул, что Киев высоко оценивает последовательную позицию Нидерландов по европейской интеграции Украины и подчеркнул важность политической поддержки для ускорения переговоров.

«Подтвердил, что мы готовы внедрить все необходимые реформы, чтобы завершить подготовку к вступлению в ЕС к 2027 году, и рассчитываем на поддержку Нидерландов в вопросе скорейшего разблокирования переговорного процесса», — отметил он.

Нидерландская сторона в свою очередь положительно оценила работу Верховной Рады, которая даже в условиях полномасштабной войны продолжает принимать необходимые решения.

В то же время, в Европейском Союзе пока не называют конкретной даты возможного членства Украины. Представители европейских институтов отмечают, что этот процесс зависит как от выполнения реформ, так и от политической готовности самого ЕС.

Реклама

Ранее сообщалось, что европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не упустить возможность совместной обороны в случае распада НАТО.

Мы ранее информировали, что Исландия и Норвегия все больше стремятся к вступлению в Евросоюз, поэтому членство Украины останется открытым вопросом.