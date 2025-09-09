Украина готова к замораживанию фронта, но есть условия: посол США при НАТО объяснил

Мэттью Уитакер / © Associated Press

Реклама

Украина, вероятно, готова заморозить войну по текущей линии фронта, если получит надежные гарантии безопасности.

Такое заявление сделал посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

По словам Уитакера, Украина продемонстрировала готовность к заключению соглашения. Он подчеркнул, что главным вопросом является предоставление Украине гарантий безопасности и возможность защищать себя.

Реклама

«Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантию безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения», — сказал посол.

По его мнению, присутствие европейских военных в Украине важно для обеспечения этих гарантий. Уитакер считает, что именно такие меры могут убедить президента Владимира Зеленского заключить соглашение, чтобы предотвратить возобновление войны.

Посол также добавил, что «основа для соглашения уже существует», но обе стороны должны прийти к соглашению об условиях, в частности, касающихся защиты российских церквей или русскоязычных граждан.

Напомним, эксперт объяснил, что в Украине, если сравнивать с Кореей, нельзя провести ровную линию фронта. На многих участках она будет неудобной для нас, но выгодной для врага, например, юг Украины, где мы отрезаны от доступа к Крыму.

Реклама

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны в Украине является замораживание конфликта по нынешней линии фронта.

По мнению же историка Ярослава Грицака, Украина находится «в начале конца войны» — в завершающей ее фазе.