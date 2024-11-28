Украина готова ко второму Саммиту мира и вступлению в НАТО – Ермак

Украина за два года стала сильнее на пути к полноценному членству в НАТО.

Украина в сотрудничестве с партнерами завершила подготовительные мероприятия по проведению второго Саммита мира. При этом Украина твердо стоит на пути к полноценному членству в НАТО.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает телеканал "Мы — Украина".

По его словам, уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой второго Саммита мира.

"Украина готова его провести в ближайшем будущем", – заявил глава Офиса президента.

При этом Андрей Ермак добавил, что Украина за два года стала сильнее на пути к полноценному членству в НАТО, подчеркнув, что стандарты Альянса уже внедряются в украинских Вооруженных силах.

"Украина уже доказала свою роль ключевого гаранта безопасности в Европе. Европа не будет безопасной без Украины", – сказал Ермак.

Он напомнил, что уже подписано 27 соглашений с партнерами по имплементации совместной декларации G7+.

"Эти соглашения уже работают на практике, прежде всего на фронте. Они укрепляют нашу оборону и делают нас еще более близкими к нашей стратегической цели — полноценному членству в Альянсе", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, 9 октября президент Украины объявил, что в ноябре 2024 года будет готов текст "Формулы мира", и что продолжается подготовка ко второму Саммиту мира.

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