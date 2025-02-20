Украина готова на соглашение с США – Зеленский на встрече с Келлогом

Зеленский заявил, что Украина "готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности".
Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, провел встречу со специальным представителем Дональда Трампа по Украине, генералом Китом Келлогом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа.
"Хороший разговор, много деталей. Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", – сказал он.
Зеленский заверил, что Украина, как никто, стремится к миру. Однако подчеркнул, что нужно сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия никогда больше не смогла вернуться с войной.
Также президент заявил, что Украина "готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов об инвестициях и безопасности".
"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу по достижению важных результатов", — подытожил Зеленский.
Напомним, Дональд Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского. Ранее он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что тот "уговорил" США потратить 350 млрд дол. в помощь Украине.
Также мы писали, что советник Трампа Уолтц призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.
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